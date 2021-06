Conte - Grillo, c'eravamo tanto amati (Di lunedì 28 giugno 2021) Magari andrà a finire con un papocchio leguleio sullo “statuto”. Magari con la scoperta di un simulacro di democrazia, attraverso la chiamata degli iscritti alla conta, anche se non si capisce “dove” e “come”, perché i precedenti papocchi, finiti a carte bollate hanno dato vita a un “non luogo”, tra una piattaforma che non c’è più (Rousseau) e una che non c’è ancora. Magari con una scissione, al termine di una tenzone da iniziati su statuti, ruolo del garante, ruolo del capo, forma partito o non partito, senza però quel fuoco vivo della storia di chi orgogliosamente va via difendendo l’onore delle bandiere che furono comuni, perché quelle bandiere sono state ammainate da tempo da un ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Magari andrà a finire con un papocchio leguleio sullo “statuto”. Magari con la scoperta di un simulacro di democrazia, attraverso la chiamata degli iscritti alla conta, anche se non si capisce “dove” e “come”, perché i precedenti papocchi, finiti a carte bollate hanno dato vita a un “non luogo”, tra una piattaforma che non c’è più (Rousseau) e una che non c’è ancora. Magari con una scissione, al termine di una tenzone da iniziati su statuti, ruolo del garante, ruolo del capo, forma partito o non partito, senza però quel fuoco vivo della storia di chi orgogliosamente va via difendendo l’onore delle bandiere che furono comuni, perché quelle bandiere sono state ammainate da tempo da un ...

