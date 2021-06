Chelsea | Spinazzola piace molto a Tuchel

(Di lunedì 28 giugno 2021) Leonardosta disputando un grande europeo e su di lui si stanno muovendo le Big d’Europa. Prima il Real Madrid ha messo il nome del classe ’93 sul proprio taccuino, poi è arrivato ildiche stravede per il terzino della Roma. Per il Messaggero l’interesse del club londinese è fortissimo. Tanto che sarebbe già pronto ad aprire una finestra di dialogo con la società capitolina.assicura velocità e continuità, nelle prime quattro gare dell’Europeo è stato quasi sempre il migliore in campo. Non ha mai mostrato un minimo segno di debolezza e ha raccolto gli ordini di Mancini con grande ...

si è preso l'Italia, quando molti pensavano che quel posto fosse in bilico, perché ... pure in Premier chiedono di lui, lo stessoche vorrebbe cedere Emerson. Leggi i commenti ...si è preso l'Italia, quando molti pensavano che quel posto fosse in bilico, perché ... pure in Premier chiedono di lui, lo stessoche vorrebbe cedere Emerson. La Roma è attenta a ...L’esterno giallorosso nel mirino di Real e Chelsea Quando c’è, Leonardo Spinazzola fa la differenza. Con la Roma e ora anche con l’Italia. Il laterale nel corso dell’ultima stagione ha saltato quattor ...SPINAZZOLA CHELSEA – Una ‘Spina’ nel fianco delle difese europee. Leonardo Spinazzola sta raccogliendo complimenti da ogni lato per le sue prestazioni ad Euro2020. L’anno con la Roma non è stato sempl ...