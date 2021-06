Can Yaman e Diletta Leotta, indiscrezione super: accadrà per davvero? (Di lunedì 28 giugno 2021) indiscrezione super quella che vede come protagonisti Can Yaman e Diletta Leotta. Cosa sta per accadere? Can Yaman e Diletta Leotta sono ormai la coppia del momento. L’idolo delle donne, inizialmente aveva riscontrato l’ira delle sue supporters dopo che aveva annunciato il fidanzamento con la giornalista di DAZN però al cuor non si comanda. L’attore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 giugno 2021)quella che vede come protagonisti Can. Cosa sta per accadere? Cansono ormai la coppia del momento. L’idolo delle donne, inizialmente aveva riscontrato l’ira delle sue supporters dopo che aveva annunciato il fidanzamento con la giornalista di DAZN però al cuor non si comanda. L’attore L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta a Istanbul tra hammam e coccole di lusso con Can Yaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - mariafernaz : RT @FonteUfficiale: Le foto più belle di Can Yaman: - NanuBntz_779 : RT @Mary96231807: La felicità...tutto il resto è noia Diletta.per 105 sullo sfondo del mar.marmaris e le.gambe di Can Yaman -