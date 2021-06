Bologna | Kolarov è sempre più vicino

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ilpiùa definire l’acquisto di Aleksandar. Il terzino sinistro arriverebbe dall’Inter a parametro zero. Inter: Coutinho possibile idea per rinforzare la rosaè l’uomo giusto? Dopo una stagione al di sotto della aspettative ma arricchita dalla vittoria del campionato,è pronto a lasciare l’Inter. Come riportato dal quotidiano bolognese “Il Resto del Carlino” sul serbo è forte il pressing delche dopo Arnautovic vorrebbe concludere un altro ottimo acquisto per la prossima stagione. Il ...

Advertising

FcInterNewsit : Hakimi, l'Inter tratta con il Chelsea: Marcos Alonso la contropartita preferita. Kolarov verso il Bologna - ReTwitStorm_ita : #Inter, il #Bologna fa sul #Serio per #Kolarov: ma c'è un #Problema... - infoitsport : Bologna, se salta Kolarov occhi puntati su Theate - CalcioPillole : Il sogno del #Bologna è quello di prendere Aleksandar #Kolarov a parametro zero, ma c'è il nodo legato al pesante i… - LeBombeDiVlad : ???? #Bologna: #Kolarov e la distanza sull’ingaggio ?? L’alternativa #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Kolarov

1 Aleksandar, difensore dell' Inter , è a un bivio per il suo futuro: come scrive Il Resto del Carlino , ...di rinnovo annuale (con ingaggio dimezzato) e ha messo in attesa anche il. A ......liberarsi a parametro zero. Sulle tracce dell'ex Roma e Lazio , stando a quanto reso noto dalla redazione di Sportmediaset durante il tg in onda alle 13:00 su canale 5, ci sarebbe il...Calciomercato Bologna - Arnautovic si avvicina sempre di più al Bologna. Fumata bianca in arrivo con l'austriaco pronto al sì definitivo.Secondo Il Resto del Carlino, il Bologna continua a pensare ad Aleksander Kolarov, in scadenza con l'Inter. Il serbo è una richiesta di Mihajlovic ...