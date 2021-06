16enne trovata senza vita in una scarpata nel Bolognese | un minorenne nel mirino delle indagini

Advertising

rtl1025 : ?? C'è un ragazzo minorenne nel mirino degli investigatori per l'omicidio di #ChiaraGualzetti, la 16enne trovata mor… - MediasetTgcom24 : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco: si indaga per omicidio #chiaragualzetti - Teresa_La_Vispa : RT @fattoquotidiano: Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco sull’appennino. I carabinieri indagano per omicidio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bologna, 16enne uccisa a coltellate: interrogato un amico | Il giovane avrebbe ammesso alcune responsabilità #chiarag… - speranza58 : RT @fattoquotidiano: Bologna, 16enne uccisa con coltellate alla gola e al torace. Indagato un minore: “Avevano un appuntamento” https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : 16enne trovata

Bologna, 28 giugno 2021 Le immagini del luogo del ritrovamento del cadavere dellaChiara Gualzetti, scomparsa la scorsa domenica. Il corpo è stato ritrovato in un campo in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. / E'Tv BolognaIndagato un minore: interrogatorio in corso È in corso l'interrogatorio del minore indagato per l'omicidio dellaChiara Gualzetti,morta a Monteveglio, in provincia di Bologna. A ...Una 16enne, Chiara Gualzetti, è stata trovata morta ai margini di un bosco a Monteveglio (Bologna). La giovane era scomparsa domenica da casa. La procura ordinaria, insieme a quella per i minori, inda ...Chiara Gualzetti, 16 anni fra poche settimane, scomparsa domenica da casa, è stata trovata morta ai bordi di un bosco in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Le indagini sono pe ...