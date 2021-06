Villa comunale, interdetta ampia area. Manutenzione al via? (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una vasta area della Villa comunale è stata interdetta al transito pedonale. Seppure non vi sia un cartello che indichi la motivazione, una delle ragioni plausibili potrebbe essere la necessità di abbattere il grosso albero secco da tempo. Auspicabilmente per sostituirlo con uno o più altri alberi. Aldilà della cura del verde, occorrerebbe anche ‘riprendere’ il parco in diversi punti. Laddove la pavimentazione in mattoncini di cotto è saltata ma anche per ripristinare la scultura alla madre partoriente ricavata nella base di un tronco seccato. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una vastadellaè stataal transito pedonale. Seppure non vi sia un cartello che indichi la motivazione, una delle ragioni plausibili potrebbe essere la necessità di abbattere il grosso albero secco da tempo. Auspicabilmente per sostituirlo con uno o più altri alberi. Aldilà della cura del verde, occorrerebbe anche ‘riprendere’ il parco in diversi punti. Laddove la pavimentazione in mattoncini di cotto è saltata ma anche per ripristinare la scultura alla madre partoriente ricavata nella base di un tronco seccato. L'articolo proviene da ...

