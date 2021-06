Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 17:30 (Di domenica 27 giugno 2021) Viabilità DEL 27 GIUGNO 2021 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE TORNATA REGOLARE, INVECE, SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE UN INCENDIO DIVAMPATO BORDO STRADA HA PROVOCATO DISAGI IN DIREZIONE Roma TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE. PER TRAFFICO SI STA IN CODA SULLA VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA QUALCHE RALLENTAMENTO INOLTRE SULLA VIA AURELIA. SI RALLENTA INFATTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, ANCHE QUI VERSO LA CAPITALE CODE SULLA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 giugno 2021)DEL 27 GIUGNOORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE TORNATA REGOLARE, INVECE, SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE UN INCENDIO DIVAMPATO BORDO STRADA HA PROVOCATO DISAGI IN DIREZIONETRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE. PER TRAFFICO SI STA IN CODA SULLA VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA QUALCHE RALLENTAMENTO INOLTRE SULLA VIA AURELIA. SI RALLENTA INFATTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, ANCHE QUI VERSO LA CAPITALE CODE SULLA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Giornata di passione sulle vie del fuori porta ... tempo un'ora, mezzogiorno e mezzo suppergiù, ed ecco che il bollettino regionale sulla viabilità ... Idem, solo mezz'ora dopo, tra Firenze Scandicci e Firenze sud in direzione Roma, con traffico ...

