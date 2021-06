Verstappen straccia Hamilton e vola via in classifica

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 27 giugno 2021) Uno scatto alla Mathieu Van Der Poel, olandese come lui. Forte, potente, preciso. MaxLewisnel gran premio di casa Red Bull evia incon diciotto punti di vantaggio. Il senso della frustrazione del 7 volte campione del mondo sta anche nel tentativo, riuscito, di andarsi a prendere il punticino addizionale del giro più veloce. Un contentino che il Re Nero è andato a mettere in saccoccia come una briciolina per una formica che deve costruire le provviste per l’autunno. Ma Max sembra tutt’altro che una cicala e scalda già i muscoli perché domenica prossima si ...