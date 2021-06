Tragedia Mottarone: vigile fuoco, ‘grazie a Eitan proverò ancora a salvare vite’ (Di domenica 27 giugno 2021) Milano, 27 giu. (Adnkronos) – “Domenica 23 maggio su quel pendio ho sentito il peso di tutte le anime delle persone che ci hanno lasciato 21 grammi a testa (il peso dell’anima che lascia il corpo secondo Duncan MacDougall, ndr) praticamente il peso di un pettirosso, ma quando sono tornato a casa la sera mi sono accorto che sentivo tonnellate di peso sul cuore”. Inizia così il breve ma intenso intervento del vigile del fuoco Christian L’Altrella che stamane ha preso la parola nella Sinagoga di Milano, ospite insieme al sindaco di Stresa e a tutti i soccorritori del Morratone, per ricordare le 14 vittime della funivia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) Milano, 27 giu. (Adnkronos) – “Domenica 23 maggio su quel pendio ho sentito il peso di tutte le anime delle persone che ci hanno lasciato 21 grammi a testa (il peso dell’anima che lascia il corpo secondo Duncan MacDougall, ndr) praticamente il peso di un pettirosso, ma quando sono tornato a casa la sera mi sono accorto che sentivo tonnellate di peso sul cuore”. Inizia così il breve ma intenso intervento deldelChristian L’Altrella che stamane ha preso la parola nella Sinagoga di Milano, ospite insieme al sindaco di Stresa e a tutti i soccorritori del Morratone, per ricordare le 14 vittime della funivia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Mottarone 'Tragedia del Mottarone ci ha segnati, doveroso ringraziare i soccorritori' A tutti coloro che hanno prestato il loro aiuto e soccorso nella tragedia della funivia del Mottarone la Comunità ebraica di Milano, in collaborazione con quella di Torino e di Vercelli, ha voluto ...

Incubo licenziamenti: "Se non li bloccano una bomba sociale" Il segretario Cigl ha ricordato la tragedia di Adil Belakhdim, il sindacalista morto la scorsa ... Una riflessione, da parte del segretario Cisl, anche sul dramma della funivia del Mottarone. "Quando ...

Tragedia della Funivia Stresa Mottarone, oggi Elisabetta e Vittorio si sarebbero sposati Fanpage.it Tragedia Mottarone: sindaco Stresa, 'Eitan fa grandi miglioramenti' Milano, 27 giu. (Adnkronos) - Incontro questa mattina alla Sinagoga di Milano tra il sindaco di Stresa (Verbania) Marcella Severino, il rabbino capo Alfonso Pedatzur Arbib e tutti i soccorritori e le ...

Incubo licenziamenti: «Se non li bloccano una bomba sociale» «Draghi proroghi subito il blocco dei licenziamenti. Basta creare fratture sociali, il lavoro merita attenzione», parole gridate dal palco di piazza Castello da Maurizio Landini, segretario generale d ...

