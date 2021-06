Silhavy | “Abbiamo battuto un grande avversario | noi tatticamente eccellenti”

(Di domenica 27 giugno 2021) Il commissario tecnico della Repubblica Ceca Jaroslavè intervenuto in conferenza stampa dopo il passaggio del turno ottenuto contro l’Olanda: “Sono davvero orgoglioso della mia squadra.un, tutti i miei giocatori sono. I risultato parla da solo, i cambi nella formazione iniziale sono stati funzionali al match. Voglio fare i complimenti a Vaclik, ma anche ad Holes: hanno giocato una partita fantastica”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

