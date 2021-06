Si tuffano nel Po | un morto e un disperso

Advertising

Ansa_ER : Si tuffano nel Po nel Reggiano, un morto e un disperso. In due a Boretto, sullo 'spiaggione' del fiume #ANSA - messveneto : Si tuffano nel Po per aiutare un 58enne nel Reggiano, un morto e un disperso: L’uomo stava cercando di recuperare u… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Reggio Emilia, si tuffano nel Po a Boretto: un morto e un disperso #boretto - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Reggio Emilia, si tuffano nel Po a Boretto: un morto e un disperso #boretto - MediasetTgcom24 : Reggio Emilia, si tuffano nel Po a Boretto: un morto e un disperso #boretto -

Ultime Notizie dalla rete : tuffano nel

Boretto (Reggio Emilia). Uno è stato recuperato cadavere, mentre un altro è ancora disperso nelle acque del Po. A Boretto (Reggio Emilia) sono in corso ricerche da parte di carabinieri e vigili del ...Uno stato recuperato cadavere, mentre un altro ancora disperso nelle acque del Po. A Boretto (Reggio Emilia) sono in corso ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco . Un gruppo di cinque - ...L’uomo stava cercando di recuperare una canna da pesca, non ce l’ha fatta. Per salvarlo si sono tuffati in due, perse le tracce di un 32enne ...A Boretto (Reggio Emilia) tre uomini si sono tuffati nel Po, nei pressi di un punto denominato "spiaggione", dove si trovavano per una grigliata. Uno di loro, un romeno 58enne che pare sia entrato in ...