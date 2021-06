Nutella “Ti Amo Italia” 2021: oltre 1.600 luoghi candidati (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il grande successo dello scorso anno, l’Italia torna ad essere protagonista della limited edition di Nutella “Ti Amo Italia” prevista per l’autunno, con una grande novità: per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare i luoghi raffigurati sugli iconici vasetti di questa seconda edizione, attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico. A salire sul podio sono stati i luoghi del cuore degli Italiani, che hanno votato facendo prevalere i luoghi con cui sentono un legame particolare, ricchi di ricordi ed ... Leggi su lopinionista (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo il grande successo dello scorso anno, l’torna ad essere protagonista della limited edition di“Ti Amo” prevista per l’autunno, con una grande novità: per la prima volta sono stati i consumatori ad ispirare e decretare iraffigurati sugli iconici vasetti di questa seconda edizione, attraverso una competizione online che ha raccolto 2.143.217 voti da parte del pubblico. A salire sul podio sono stati idel cuore deglini, che hanno votato facendo prevalere icon cui sentono un legame particolare, ricchi di ricordi ed ...

