Mongolfiera precipita, si scontra con i cavi elettrici e si schianta al suolo in fiamme: quattro morti e un ferito

quattro persone sono morte e un'altra è rimasta ferita nello schianto di una Mongolfiera ad Albuquerque, in New Mexico, Usa. Secondo le prime ricostruzioni la Mongolfiera nel precipitare è andata a scontrarsi con i cavi elettrici: così si è schiantata su una strada e ha preso fuoco. L'incidente ha provocato quindi anche l'interruzione della corrente elettrica per circa 13mila abitazioni. Albuquerque è famosa per le sue mongolfiere e il festival degli " hot air balloon" attira ogni anno migliaia di visitatori.

