Maxi focolaio a Maiorca: oltre 700 studenti spagnoli in vacanza contagiati Tremila in quarantena (Di domenica 27 giugno 2021) Le autorità di Maiorca stanno cercando di capire che cosa abbia scatenato il focolaio, che arriva nel pieno della stagione turistica Leggi su corriere (Di domenica 27 giugno 2021) Le autorità distanno cercando di capire che cosa abbia scatenato il, che arriva nel pieno della stagione turistica

Advertising

LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - fanpage : Maxi focolaio Covid a Maiorca. Sotto accusa un concerto di Reggaeton e altre feste organizzate su barche e in diver… - Corriere : Covid, a Maiorca un maxi focolaio: 600 studenti contagiati - zazoomblog : Covid maxi focolaio a Maiorca: 700 ragazzi positivi e 2000 in quarantena - #Covid #focolaio #Maiorca: #ragazzi - GianGiov73 : RT @RaiNews: Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nella capitale… -