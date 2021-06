Mascherine, da domani cambiano le regole: ecco quando sarà ancora obbligatorio indossarle (Di domenica 27 giugno 2021) Da domani, lunedì 28 giugno, stop all’uso delle Mascherine all’aperto, ma resta l’obbligo di indossarla quando non si può mantenere la distanza di sicurezza e quando si entra nei locali al chiuso Leggi su corriere (Di domenica 27 giugno 2021) Da, lunedì 28 giugno, stop all’uso delleall’aperto, ma resta l’obbligo di indossarlanon si può mantenere la distanza di sicurezza esi entra nei locali al chiuso

Advertising

Adnkronos : Da lunedì 28 giugno anche la Valle d'Aosta in #zonabianca e stop alle #mascherine all'aperto. - matteosalvinimi : #Salvini: bene il parere scientifico del CTS sul via alle mascherine all'aperto, la Lega insiste: per noi via già d… - alfanosici : RT @Lucrezi97533276: La #VarianteDelta dilaga ma per dare ascolto alla destra di Salvini e Meloni, domani tutti senza mascherine all’aperto… - egopor : RT @ivocamic: Da domani via le #mascherine Ma #Brusaferro : Pronti a rimetterle se aumentano i contagi (aumenteranno ovviamente) CAPITO?… - Mario87669453 : RT @_cieloitalia: Mi raccomando, le mascherine potete toglierle solo domani, oggi il virus circola ancora fino alla mezzanotte. ?? -