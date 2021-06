Maneskin, il gesto di Damiano durante un concerto sconvolge un Paese intero (Di domenica 27 giugno 2021) Il gesto di Damiano dal forte carico simbolico, soprattutto in Polonia dove, ancora, sussistono delle zone denominate vietate ai gay denominate “lgbt free zones”, che attualmente sono un terzo del territorio polacco Quello dei Mankestin è stato un gesto che, in molte parti dell’Europa, potrebbe risultare come un’azione del tutto normale. Ma non in Polonia, dove i diritti civili per la comunità LGBT sono quasi inesistenti. A provocare è, ancora una volta, Damiano, front man dei Maneskin. L’artista ha infatti voluto dare un bacio in diretta TV al chitarrista Thomas, consapevole che, quell’azione, non sarebbe ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 giugno 2021) Ildidal forte carico simbolico, soprattutto in Polonia dove, ancora, sussistono delle zone denominate vietate ai gay denominate “lgbt free zones”, che attualmente sono un terzo del territorio polacco Quello dei Mankestin è stato unche, in molte parti dell’Europa, potrebbe risultare come un’azione del tutto normale. Ma non in Polonia, dove i diritti civili per la comunità LGBT sono quasi inesistenti. A provocare è, ancora una volta,, front man dei. L’artista ha infatti voluto dare un bacio in diretta TV al chitarrista Thomas, consapevole che, quell’azione, non sarebbe ...

