Libero, ma uno così come? (Di domenica 27 giugno 2021) Taglio centrale della prima pagina Libero: «Vorreste in cattedra questi signori?». Richiamo interno al giornale, nell’articolo che commenta la giornata dei Pride di ieri e – come al solito – fa i soliti collegamenti con il ddl Zan: «Con Zan uno così può finire in cattedra». I titoli sono a corredo di immagini che arrivano dai Pride che – nella giornata di ieri – hanno animato sei città italiane. In quella scelta per la prima pagina c’è un gruppo di manifestanti al Pride di Milano, in quella centrale il manifestante è uno solo e il momento è quello di una esibizione al microfono. LEGGI ANCHE > Libero ci tiene a farci ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 giugno 2021) Taglio centrale della prima pagina: «Vorreste in cattedra questi signori?». Richiamo interno al giornale, nell’articolo che commenta la giornata dei Pride di ieri e –al solito – fa i soliti collegamenti con il ddl Zan: «Con Zan unopuò finire in cattedra». I titoli sono a corredo di immagini che arrivano dai Pride che – nella giornata di ieri – hanno animato sei città italiane. In quella scelta per la prima pagina c’è un gruppo di manifestanti al Pride di Milano, in quella centrale il manifestante è uno solo e il momento è quello di una esibizione al microfono. LEGGI ANCHE >ci tiene a farci ...

Advertising

LiaCapizzi : Vanessa Ferrari a Doha domina al corpo libero e conquista la sua quarta -storica- Olimpiade. Uno scricciolo gigante… - giomalago : L`immensa @ferrarivany ottiene uno storico pass olimpico nel corpo libero a Doha. È la prima ginnasta azzurra di se… - stanzaselvaggia : @gaiatortora Vedo in fondo sulla destra che “uno come Formigoni” è già salito in cattedra, su Libero. - giornalettismo : Ma 'uno così' come, #Libero? Uno che si veste come si pare? Uno che canta e manifesta? 'Uno così' è l'espressione… - AnimatingPixels : Libero...di dire cazzate. Meglio 'uno cosí' che sappia insegnare piuttosto che uno con la vostra testa. -