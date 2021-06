Euro 2020, Italia attesa a Monaco di Baviera: in città aumentano i casi di variante Delta (Di domenica 27 giugno 2021) La variante Delta del nuovo Coronavirus ha preso piede in Baviera e in particolare a Monaco, dove l’Italia giocherà i quarti di finale di Euro 2020. La denuncia arriva da una rete di laboratori locali, preoccupati per il rapido aumento dell’incidenza di questo nuovo ceppo sul numero di casi totali, che però resta ancora contenuto. La cosiddetta variante indiana, si legge in un articolo della rivista sanitaria tedesca Apotheken Umschau, si sta diffondendo rapidamente nell’area metropolitana di Monaco di ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) Ladel nuovo Coronavirus ha preso piede ine in particolare a, dove l’giocherà i quarti di finale di. La denuncia arriva da una rete di laboratori locali, preoccupati per il rapido aumento dell’incidenza di questo nuovo ceppo sul numero ditotali, che però resta ancora contenuto. La cosiddettaindiana, si legge in un articolo della rivista sanitaria tedesca Apotheken Umschau, si sta diffondendo rapidamente nell’area metropolitana didi ...

