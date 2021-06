DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: Van der Poel, tappa e maglia! Nibali 21° in classifica generale (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica generale Tour DE France 2021 LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI 17.52 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.49 La nuova classifica generale: 1 MATHIEU VAN DER Poel 101 ALPECIN – FENIX 08h 57? 25” – B : 18” – 2 Julian ALAPHILIPPE JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 08h 57? 33” + 00h 00? 08” B : 10” – 3 Tadej POGA?AR TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 08h 57? 38” + 00h 00? 13” B : 11” – 4 PRIMOŽ ROGLI? 11 ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELA CRONACA DELLADI OGGI 17.52 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.49 La nuova: 1 MATHIEU VAN DER101 ALPECIN – FENIX 08h 57? 25” – B : 18” – 2 Julian ALAPHILIPPE JULIAN ALAPHILIPPE 51 DECEUNINCK – QUICK – STEP 08h 57? 33” + 00h 00? 08” B : 10” – 3 Tadej POGA?AR TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 08h 57? 38” + 00h 00? 13” B : 11” – 4 PRIMOŽ ROGLI? 11 ...

