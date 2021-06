Covid | mega focolaio a Maiorca | 850 studenti contagiati in vacanza

Advertising

qnazionale : Covid, mega focolaio a Maiorca: 700 studenti contagiati in vacanza - laregione : Mega focolaio Covid a Maiorca: oltre 700 studenti infettati - StefanoCovello : El Pais commenta la crisi del corona-.virus. Ultimo guaio: un viaggio di studio a Maiorca trasformato in un mega-fo… - OreginaMeteo : @Miti_Vigliero Lista verde con i mega focolai di Maiorca , minorca e dintorni? - noventano : @Gio2020Gio @Yoda15271485 Se i tifosi italiani andassero a vedere la finale degli Europei a Londra, a Wembley, al r… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mega

Quotidiano.net

"I piani di luglio a rischio" Variante Delta: diffusione, contagiosità ed efficacia vaccini Maiorca Unfocolaioa Maiorca , nelle Baleari, che cresce di ora in ora. Sono ormai più di 850 ...La Comunità di Madrid è la più colpita con 363 studenti contagiati e altri 3.000 esposti al...della spiaggia di Llucmajor e locali nella capitale Palma abbiano seguito le misure anti -. La ...Sono quasi 270 i giovani che si trovano ancora sull'isola e potrebbero aver contratto il virus, mentre sono 3'000 quelli in quarantena ...Ormai in Spagna sono in isolamento 3.000 ragazzi. Inchiesta sull'isola per capire le ragioni e mercoledì prima ondata di turisti britannici ...