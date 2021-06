Caterina Balivo resta lontana dalla tv: “Per me non sarà più un impegno quotidiano” (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo un anno dall’annuncio del ritiro dalle scene da parte di Caterina Balivo, la conduttrice rimane convinta della scelta fatta e prosegue la sua vita lontano dai riflettori, o quasi. L’ex padrona di casa di Vieni da me, infatti, in questi ultimi mesi non ha esitato ad accettare qualche ruolo secondario in alcuni programmi televisivi. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo un anno dall’annuncio del ritiro dalle scene da parte di, la conduttrice rimane convinta della scelta fatta e prosegue la sua vita lontano dai riflettori, o quasi. L’ex padrona di casa di Vieni da me, infatti, in questi ultimi mesi non ha esitato ad accettare qualche ruolo secondario in alcuni programmi televisivi. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

