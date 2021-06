Calciomercato – Non solo Monza, su Pirola anche Sassuolo e Parma: l’Inter riflette (Di domenica 27 giugno 2021) l’Inter in cerca della soluzione migliore per Lorenzo Pirola Nel corso di questo Calciomercato l’Inter dovrà decidere cosa fare con i suoi giovani che sono rientrati, momentaneamente a Milano in attesa di una nuova sistemazione. Tra questi c’è anche Lorenzo Pirola che nell’ultimo campionato ha militato in Serie B con il Monza che lo vorrebbe anche per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, al club nerazzurro non mancano le richieste per il giovane difensore e oltre ai lombardi avrebbero chiesto informazioni su di lui anche ... Leggi su intermagazine (Di domenica 27 giugno 2021)in cerca della soluzione migliore per LorenzoNel corso di questodovrà decidere cosa fare con i suoi giovani che sono rientrati, momentaneamente a Milano in attesa di una nuova sistemazione. Tra questi c’èLorenzoche nell’ultimo campionato ha militato in Serie B con ilche lo vorrebbeper la prossima stagione. Secondo Tuttosport, al club nerazzurro non mancano le richieste per il giovane difensore e oltre ai lombardi avrebbero chiesto informazioni su di lui...

Advertising

DiMarzio : #Milan, idea #Zaccagni se non rinnova #Calhanoglu: nelle scorse ore gli agenti del giocatore hanno incontrato il cl… - elviraiello : RT @cmdotcom: Guerra alla #Superlega, non alle spese folli di #Psg e #City. #Uefa, giù la maschera: il calcio non è più di tutti https://t.… - RudyGaletti : ??L'#Everton resta in vantaggio sul #Tottenham per Merih #Demiral, ma €30M non bastano più per portare il difensore… - PaoloBianchessi : Dalla #Spagna due nomi per il post #Calhanoglu: #JamesRodriguez e addirittura #Coutinho. Non ci sono trattative ava… - filosignorante : @Teo__Visma @Andrea_Lorenzon @marca Pardón, mi ero ripromesso di non commentare il calciomercato. Ma vedere i gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Non Calciomercato Perugia, Brignoli per la porta Alvini vuole una difesa a 3 ed è stato già accontentato con l'arrivo dell'esterno offensivo Mirko Carretta : per la porta l'obiettivo è Alberto Brignoli , alla ricerca di riscatto dopo 2 anni non ...

Italia contro Belgio o Portogallo, chi preferite tra Lukaku e Ronaldo? VOTA In generale non una buona pescata tra la Nazionale prima nel ranking Fifa e i campioni d'Europa in carica. Guardando le rose qualche differenza sembra esserci: Courtois contende a Donnarumma il ...

Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE Sky Sport Baldi e fieri per 87 anni dentro lo stadio di tutti LIVORNO. Sessanta giorni. Sessanta giorni alle tenebre. E stavolta è impossibile vedere l’alba dentro all’imbrunire. Sessanta giorni e ottantasette anni e mezzo di storia saranno consegnati agli archi ...

Il sindaco Salvetti sul Livorno sfrattato dal Picchi: «Tratteremo solo con chi compra» Salvetti e lo sfratto della società: «Nessuno dei dirigenti si è fatto sentire, non rispettano città e tifosi» ...

Alvini vuole una difesa a 3 ed è stato già accontentato con l'arrivo dell'esterno offensivo Mirko Carretta : per la porta l'obiettivo è Alberto Brignoli , alla ricerca di riscatto dopo 2 anni...In generaleuna buona pescata tra la Nazionale prima nel ranking Fifa e i campioni d'Europa in carica. Guardando le rose qualche differenza sembra esserci: Courtois contende a Donnarumma il ...LIVORNO. Sessanta giorni. Sessanta giorni alle tenebre. E stavolta è impossibile vedere l’alba dentro all’imbrunire. Sessanta giorni e ottantasette anni e mezzo di storia saranno consegnati agli archi ...Salvetti e lo sfratto della società: «Nessuno dei dirigenti si è fatto sentire, non rispettano città e tifosi» ...