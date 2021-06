Bollettino Covid, 782 casi e 14 vittime. Figliuolo: a fine settembre i vaccinati saranno l’80% (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 838. Sono 14 le vittime, mentre ieri i decessi erano stati 40. Sono 138.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 224.493. Il tasso di positività è stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ). 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 4 rispetto a ieri. Figliuolo: a fine settembre 80% di vaccinati Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, intervenendo a ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 838. Sono 14 le, mentre ieri i decessi erano stati 40. Sono 138.391 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 224.493. Il tasso di positività è stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ). 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 4 rispetto a ieri.: a80% diIl generale Francesco Paolo, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, intervenendo a ...

