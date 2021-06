Ali Daei: “Cristiano Ronaldo merita il record di gol, ma io ne ho segnati due in più” (Di domenica 27 giugno 2021) “Mi aspettavo che Cristiano avrebbe battuto il mio record. In realtà ho segnato 111 gol, ma non importa“. Queste le parole di Ali Daei, che nell’intervista rilasciata ad As svela come in realtà lui abbia segnato 111 gol con la maglia dell’Iran, non 109. Infatti l’Uefa non tiene conto dei due gol segnati da Daei contro la squadra olimpica dell’Afghanistan nel 2002, in quanto nel conteggio rientrano solo quelli segnati contro le Nazionali maggiori. “Per come gioca e per il livello di forma, sono sicuro che ne segnerà molti di più. Ronaldo merita di ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Mi aspettavo cheavrebbe battuto il mio. In realtà ho segnato 111 gol, ma non importa“. Queste le parole di Ali, che nell’intervista rilasciata ad As svela come in realtà lui abbia segnato 111 gol con la maglia dell’Iran, non 109. Infatti l’Uefa non tiene conto dei due goldacontro la squadra olimpica dell’Afghanistan nel 2002, in quanto nel conteggio rientrano solo quellicontro le Nazionali maggiori. “Per come gioca e per il livello di forma, sono sicuro che ne segnerà molti di più.di ...

