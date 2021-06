Ahi De Ligt! OIanda in 10, la Repubblica Ceca vola ai quarti con Holes e Schick (Di domenica 27 giugno 2021) La prima grande sorpresa dell'Europeo è l'eliminazione dell'Olanda agli ottavi. La Repubblica Ceca batte gli Oranje 2 - 0 con i gol di Holes e Schick (al 4° centro in questa competizione) e vola ai ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 giugno 2021) La prima grande sorpresa dell'Europeo è l'eliminazione dell'Olanda agli ottavi. Labatte gli Oranje 2 - 0 con i gol di(al 4° centro in questa competizione) eai ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ahi De Ligt! Lascia l’Olanda in 10, la Repubblica Ceca vola ai quarti con Holes e Schick #Euro2020 - CorriereQ : Ahi De Ligt! OIanda in 10, la Repubblica Ceca vola ai quarti con Holes e Schick - sportli26181512 : Ahi De Ligt! OIanda in 10, la Repubblica Ceca vola ai quarti con Holes e Schick: Ahi De Ligt! OIanda in 10, la Repu… - enrico14alfieri : RT @Gazzetta_it: Ahi De Ligt! Lascia l’Olanda in 10, la Repubblica Ceca vola ai quarti con Holes e Schick #Euro2020 - darioderrico : RT @Gazzetta_it: Ahi De Ligt! Lascia l’Olanda in 10, la Repubblica Ceca vola ai quarti con Holes e Schick #Euro2020 -