Variante Delta, casi quadruplicati in Italia: dai sintomi ai vaccini cosa sappiamo (Di sabato 26 giugno 2021) La Variante Delta avanza in Italia, con i contagi che passano dal 4,2% del totale delle infezioni di maggio al il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi anche: Sfregiò con acido Gessica Notaro, ex condannato definitivamente a 15 anni Covid: l’Italia ha superato i 100mila morti Covid, in un anno arretra la speranza di vita Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 26 giugno 2021) Laavanza in, con i contagi che passano dal 4,2% del totale delle infezioni di maggio al il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi anche: Sfregiò con acido Gessica Notaro, ex condannato definitivamente a 15 anni Covid: l’ha superato i 100mila morti Covid, in un anno arretra la speranza di vita

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - HuffPostItalia : Con la variante Delta le zone rosse sono dietro l'angolo - MarkChierici : VARIANTE DELTA = PROTEINA SPIKE più ti vaccini più lettere dell'alfabeto greco vengono fuori fai te fino a quando n… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @sbruffino: La variante DELTA dovrebbe aver chiarito anche ai più sbadati - UK ha fatto il LD e il tracciamento che ha fatto fare sogni… -