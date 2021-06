The Voice, ex concorrente aggredita dal compagno: web sconvolto – FOTO (Di sabato 26 giugno 2021) “Ci metto la faccia”, una ex concorrente di The Voice e All Together Now racconta il suo dramma sui social per diffondere la parola Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuliana Danzè (@giulianadanz) “Con la speranza di un domani migliore”, questa la didascalia che accompagna il video registrato da Giuliana L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 giugno 2021) “Ci metto la faccia”, una exdi Thee All Together Now racconta il suo dramma sui social per diffondere la parola Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuliana Danzè (@giulianadanz) “Con la speranza di un domani migliore”, questa la didascalia che accompagna il video registrato da Giuliana L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

tiscalinotizie : - Antonio13869142 : @ancoranna Cantante. Partecipò all'edizione francese 'the voice' - starboy_kim : @AdvosArt no... no... no... the little riolu voice.. no nonon - Desire57587054 : @meggbutera Piango, ma dove a the voice ariana - ETVERNALGLW : @iEmoYeon a the voice lo fate al massimo -