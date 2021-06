Test geotermici e terremoti indotti a Strasburgo. L’impianto è stato chiuso a dicembre, ma le scosse continuano (Di sabato 26 giugno 2021) La Rete Nazionale di Sorveglianza Sismica francese (RéNaSS) ha rilevato, questa mattina alle 5, un evento sismico di magnitudo 3.9 a pochi chilometri a nord di Strasburgo, con epicentro nel comune di La Wantzenau. Ciò che risulta curioso ai più è il termine utilizzato per descrivere l’evento, ossia «terremoto indotto». Che sia la prova di un’arma capace di generare scosse sismiche? Niente di tutto ciò, si tratta di una situazione assai nota dovuta ad operazioni svolte da società che lavorano nel campo geotermico. Un genere di scossa sismica che solitamente non risulta percettibile all’uomo, ma di recente una società è stata accusata di aver superato i ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) La Rete Nazionale di Sorveglianza Sismica francese (RéNaSS) ha rilevato, questa mattina alle 5, un evento sismico di magnitudo 3.9 a pochi chilometri a nord di, con epicentro nel comune di La Wantzenau. Ciò che risulta curioso ai più è il termine utilizzato per descrivere l’evento, ossia «terremoto indotto». Che sia la prova di un’arma capace di generaresismiche? Niente di tutto ciò, si tratta di una situazione assai nota dovuta ad operazioni svolte da società che lavorano nel campo geotermico. Un genere di scossa sismica che solitamente non risulta percettibile all’uomo, ma di recente una società è stata accusata di aver superato i ...

