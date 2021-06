(Di sabato 26 giugno 2021)inmaal. È questo l’esito di un sondaggio Winpoll-Sole 24 ore commentato da Roberto D’Alimonte che scrive: “Nella capitale sono quattro i candidati competitivi. Chi più, chi meno”. Questo il sintesi il quadro della situazione. Enrico”è l’unico candidato che non ha nulla da temere dall’esito della lotteria del primo turno. Infatti, uno dei due posti alè il suo. Sarebbe clamoroso che ail centro-destra unito non riuscisse a far arrivare alil suo ...

Advertising

LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: 'Roma risorgerà dopo la Raggi. Il sindaco ha distrutto l'immagine della Città'. - LaStampa : Gassmann: attore, ma anche cittadino - GassmanGassmann : Gassmann: “Attore, ma anche cittadino. ?????? - DrimRoom : RT @HuffPostItalia: Sindaco di Roma, Michetti in testa ma Gualtieri vincerebbe al ballottaggio - giuspalt : RT @HuffPostItalia: Sindaco di Roma, Michetti in testa ma Gualtieri vincerebbe al ballottaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Roma

RomaToday

, 26 giu 10:00 - Ci sono dei momenti in cui o si sta da una parte o dall'altra. C'è chi sta con Orban. Noi stiamo con l'anti Orban, Gergely Karacsony,...... alle ore 11.00, nella sede della Fondazione in via, in occasione dell'anniversario dell'... un'opera che raffigura la visita del generale in Città " dichiarano ildi San Miniato Simone ...Al via il Piano Caldo di Roma Capitale per offrire alle persone anziane momenti di svago, intrattenimento e socializzazione durante i mesi estivi, con un programma di iniziative intenso e variegato. O ...Michetti in testa ma Gualtieri vincerebbe al ballottaggio. È questo l’esito di un sondaggio Winpoll-Sole 24 ore commentato da Roberto D’Alimonte che scrive: “Nella capitale sono quattro i candidati co ...