Ronaldo Coca Cola, ma quale crollo in borsa! Guadagno miliardario (Di sabato 26 giugno 2021) La vicenda Cristiano Ronaldo-Coca Cola ha fatto parlare tanto nelle ultime settimane. L’azienda, però, non avrebbe subito alcun crollo in borsa Il Corriere dello Sport fa luce sulla vicenda Ronaldo-Coca Cola originata dal campione portoghese in conferenza stampa ad Euro 2020: CR7 aveva spostato la bottiglietta della nota bevanda invitando a bere solo acqua. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Nessuna perdita di 4 miliardi per quel gesto dato che il “crollo” era avvenuto 3 minuti prima del gesto. In realtà, la Coca ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) La vicenda Cristianoha fatto parlare tanto nelle ultime settimane. L’azienda, però, non avrebbe subito alcunin borsa Il Corriere dello Sport fa luce sulla vicendaoriginata dal campione portoghese in conferenza stampa ad Euro 2020: CR7 aveva spostato la bottiglietta della nota bevanda invitando a bere solo acqua. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Nessuna perdita di 4 miliardi per quel gesto dato che il “” era avvenuto 3 minuti prima del gesto. In realtà, la...

Advertising

annatrieste : Il calcio è quando Ronaldo sposta la bottiglia di Coca Cola e la Germania sposta direttamente Ronaldo #PortogalloGermania - prdsskz : RT @dilettaab: Cristiano Ronaldo sposta una bottiglia di Coca-Cola in conferenza stampa, la Coca Cola perde 4 miliardi in borsa davvero pe… - blvesovl : RT @dilettaab: Cristiano Ronaldo sposta una bottiglia di Coca-Cola in conferenza stampa, la Coca Cola perde 4 miliardi in borsa davvero pe… - 0N7Y1H3BR4V3 : RT @dilettaab: Cristiano Ronaldo sposta una bottiglia di Coca-Cola in conferenza stampa, la Coca Cola perde 4 miliardi in borsa davvero pe… - mavranox : RT @dilettaab: Cristiano Ronaldo sposta una bottiglia di Coca-Cola in conferenza stampa, la Coca Cola perde 4 miliardi in borsa davvero pe… -