Rapporto Usa sugli Ufo: «Non si può dire che siano alieni, né che non lo siano» (Di sabato 26 giugno 2021) Sta per essere pubblicato il rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che dovrebbe spiegare nel dettaglio i risultati delle indagini sui «fenomeni aerei non identificati», vale a dire gli Ufo (l’espressione «oggetti volanti non identificati», o Ufo, a lungo associata all’idea di astronave aliena, è stato sostituito nel linguaggio ufficiale del governo da «fenomeni aerei non identificati», Uap). Il rapporto analizza 120 tra i casi riportati negli ultimi vent’anni da Marina, esercito e aviazione. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 giugno 2021) Sta per essere pubblicato il rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che dovrebbe spiegare nel dettaglio i risultati delle indagini sui «fenomeni aerei non identificati», vale a dire gli Ufo (l’espressione «oggetti volanti non identificati», o Ufo, a lungo associata all’idea di astronave aliena, è stato sostituito nel linguaggio ufficiale del governo da «fenomeni aerei non identificati», Uap). Il rapporto analizza 120 tra i casi riportati negli ultimi vent’anni da Marina, esercito e aviazione.

Advertising

MarioBandini : RT @disinformatico: I militari USA: 'Ecco il rapporto sugli UAP. Non parla di extraterrestri'. ANSA: 'Ma allora gli alieni non sono esclus… - zazoomblog : Gli Usa non sanno spiegare i 144 episodi di eventi aerei non identificati registrati dal 2004 a oggi – Il rapporto… - zazoomblog : Rapporto Usa su Ufo: avvistamenti restano senza spiegazione - #Rapporto #avvistamenti #restano - TyDany : RT @disinformatico: I militari USA: 'Ecco il rapporto sugli UAP. Non parla di extraterrestri'. ANSA: 'Ma allora gli alieni non sono esclus… - jailtonbatist14 : Usa, 'gli Ufo esistono ma non si sa cosa siano'. A breve il rapporto del Pentagono -