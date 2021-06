Ponte Morandi: rinviate a giudizio 59 persone per vari capi d’accusa (Di sabato 26 giugno 2021) Ponte Morandi, la Procura di Genova ha rinviato a giudizio 59 persone per vari capi d’accusa, tra cui “la colpa cosciente” che ne aggrava la posizione Ieri, la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone ritenute responsabili del crollo del Ponte Morandi. Le accuse vanno dall’omicidio colposo plurimo all’omicidio stradale, dall’attentato alla sicurezza dei trasporti al crollo doloso, a cui si aggiungono anche l’omissione d’atto d’ufficio e l’omissione dolosa di dispositivi di sicurezza ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 giugno 2021), la Procura di Genova ha rinviato a59per, tra cui “la colpa cosciente” che ne aggrava la posizione Ieri, la procura di Genova ha chiesto il rinvio aper 59ritenute responsabili del crollo del. Le accuse vanno dall’omicidio colposo plurimo all’omicidio stradale, dall’attentato alla sicurezza dei trasporti al crollo doloso, a cui si aggiungono anche l’omissione d’atto d’ufficio e l’omissione dolosa di dispositivi di sicurezza ...

