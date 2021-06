“Perché era a 3 chilometri da casa”. Nicola Tanturli, è papà Leonardo a fare chiarezza sulla scomparsa del figlio di due anni (Di sabato 26 giugno 2021) Continua a far discutere la vicenda del piccolo Nicola Tanturli, il bambino di appena 21 mesi che è scomparso nell’Alto Mugello prima di essere ritrovano sano e salvo 30 ore più tardi, al termine di ricerche senza sosta. A trovarlo un giornalista de ‘La Vita in diretta’, diventato protagonista involontario. Non ci sono ancora tutte le risposte ad alcune domande che si sono posti in tanti. Anche se bisogna sottolineare che i genitori sono totalmente estranei a livello penale, infatti non c’è alcuna indagine a loro carico. Uno dei quesiti più ricorrenti è: Perché il bimbo è stato rinvenuto a tre chilometri da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Continua a far discutere la vicenda del piccolo, il bambino di appena 21 mesi che è scomparso nell’Alto Mugello prima di essere ritrovano sano e salvo 30 ore più tardi, al termine di ricerche senza sosta. A trovarlo un giornalista de ‘La Vita in diretta’, diventato protagonista involontario. Non ci sono ancora tutte le risposte ad alcune domande che si sono posti in tanti. Anche se bisogna sottolineare che i genitori sono totalmente estranei a livello penale, infatti non c’è alcuna indagine a loro carico. Uno dei quesiti più ricorrenti è:il bimbo è stato rinvenuto a treda ...

meb : Elena Lucrezia Corner, la prima donna laureata nella storia. Era il 1678, fu un evento rivoluzionario. Oggi come al… - borghi_claudio : Chi mi segue sa perfettamente che ero tranquillissimo sul fatto che il #DDLZan non sarebbe mai passato. Ma non per… - CarloCalenda : Se Roma riceverà pochi soldi dal Recovery Fund lo dobbiamo alla Sindaca, che ha presentato progetti per 25 miliardi… - sourc4ndy_ : io con un occhio piango per questa nuova siyeon emo era e con l’altro occhio piango perché già mi manca siyeon bion… - AristarcoScann1 : Perché viene definito ex agente che ha ucciso Floyd? Quando lo ha ucciso era agente in servizio! E lo ha soffocato… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché era Inghilterra, musica ad alto volume a Wembley per non far sentire fischi e insulti contro i giocatori inglesi inginocchiati ... Derek Chauvin , si era inginocchiato sul collo della vittima per almeno sette minuti, mentre era ... Perché la Football Association ha anche avvertito i sostenitori dell'Inghilterra che chiunque verrà ...

Lo "Zio" rivela: "Dove arriva l'Italia. Ma so chi può vincere davvero ..." ... cos'ha pensato in quei momenti? "A me è venuto da piangere perché sono state davvero scene ... Tra l'altro la Danimarca era la mia nazionale rivelazione ed è ancora dentro, bene così". Parlando invece ...

