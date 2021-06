Omofobia: Vito (Fi), 'ddl Zan subito legge' (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Mah, sbaglierò io, dicono sia divisivo, eppure mi ritrovo perfettamente nelle parole di due colleghi di partiti diversi, soprattutto nella difesa dell'identità di genere, irrinunciabile, a tutela da violenze e discriminazioni. @forza italia #DdlZan subito legge". Lo scrive su Twitter il deputato di FI Elio Vito, rilanciando le intervista di Ivan Scalfarotto e Alessandro Zan. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Mah, sbaglierò io, dicono sia divisivo, eppure mi ritrovo perfettamente nelle parole di due colleghi di partiti diversi, soprattutto nella difesa dell'identità di genere, irrinunciabile, a tutela da violenze e discriminazioni. @forza italia #DdlZan". Lo scrive su Twitter il deputato di FI Elio, rilanciando le intervista di Ivan Scalfarotto e Alessandro Zan.

