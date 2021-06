Omofobia | Luxuria | ' tempo degli omofobi è finito | ddl Zan può restituire dignità'

(Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - "Vorrei mandare un abbraccio a chi scenderà in piazza il 24 luglio a Bucarest contro questo essere disgustoso che si chiama Orban che piace solo a due persone, a Salvini e alla Meloni ma non piace all'Europa fondata sulla civiltà, sul rispetto e sulla democrazia". E' uno dei passaggi dell'intervento di Vladimirdal palco del Milano Pride. Rivolgendosi ai tanti ragazzi omosessuali che hanno dovuto nascondersi a lungo, ricorda l'importanza del ddl Zan, "una legge può ridare la speranza e la, qualcuno deve finalmente accarezzare quelle guance colpite da tanti schiaffi per tanti anni", aggiunge. "Voglio ...

Ddl Zan, Vladimircontro il Vaticano: 'Enorme... Orban e la legge anti Lgbt, von der Leyen: 'È una vergogna' Anche l'Italia ha espresso la condanna della legge anti Lgbt dell'...... che potrebbe diventare la Giornata nazionale contro l', la lesbofobia, la bifobia e la tran­sfobia. Dunqueinvita a proseguire la battaglia per arrivare all'ok definitivo al ddl Zan: ...(LaPresse) – “Abbiamo bisogno di queste piazze per far capire che siamo dalla parte giusta della storia. In tante persone hanno avuto la vita rovinata da un’aggressione o da un’insulto. Agli omofobi e ...Il dibattito sulla richiesta avanzata dalla Santa Sede di modificare il testo del Ddl Zan che «violerebbe il Concordato», continua ...