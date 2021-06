MotoGP GP Olanda Assen 2021, Quartararo: “Soddisfatto e fiducioso per la gara di domani” (Di sabato 26 giugno 2021) “Sono Soddisfatto perché per tutto il week end con la soft non ho avuto un feeling buono, il 31 e 9 andando lungo alla 10 era un tempo buono. Sono contento di essere in prima fila perché è l’obiettivo principale, mi sento fiducioso per la gara di domani”. Queste le dichiarazioni di Fabio Quartararo, secondo nelle qualifiche del GP di Olanda di MotoGP con la Yamaha, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “Sonoperché per tutto il week end con la soft non ho avuto un feeling buono, il 31 e 9 andando lungo alla 10 era un tempo buono. Sono contento di essere in prima fila perché è l’obiettivo principale, mi sentoper ladi”. Queste le dichiarazioni di Fabio, secondo nelle qualifiche del GP didicon la Yamaha, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Yamaha al comando (?? #FP3) ?? Rossi in top10, Bagnaia in Q1 I RISULTATI ? - 34_liss : RT @rtl1025: ??? Maverick #Vinales ha ottenuto la #pole della classe #MotoGP e partirà davanti a tutti nel gran premio d'Olanda. Il Pilota u… - sportface2016 : #MotoGP #DutchGP, le parole di Pecco #Bagnaia dopo le qualifiche - sportface2016 : #DutchGP Le dichiarazioni di Fabio #Quartararo dopo le qualifiche - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? VINALES, POLE DA RECORD!! ?? Prima fila per Quartararo e Bagnaia I RISULTATI ? -