Metal Gear Solid | un anime venne proposto a Kojima dal fondatore di Toonami | preso per un Otaku – Notizia – ps1Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Metal Gear Solid: un anime venne proposto a Kojima dal fondatore di Toonami, preso per un Otaku

Un progetto per un anime di Metal Gear Solid venne proposto dal co-fondatore di Toonami a Hideo Kojima, il quale lo prese per un Otaku, ridendo. Metal Gear Solid poteva essere un anime già 20 anni fa, quando un progetto di adattamento della serie in animazione venne proposto a Hideo Kojima da Jason DeMarco, co-fondatore di Toonami, il programma-contenitore del canale

