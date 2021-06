M5S | il retroscena | Grillo e Conte litigano e il terzo gode Di Maio pronto a fare le scarpe a Giuseppi

(Di sabato 26 giugno 2021) M5S, dietro le quinte dello psicodramma grillino si fa strasa uninsistente. Quello secondo cui, mentre, il. Dile? Si vedrà. Per ora un dato è certo: nel M5S, non si è solo aperto il coperchio che ha dato la stura al caos, ma il vaso di Pandora grillino ormai si è rotto. E i cocci sono tutti in mano a “spaccatutto”. Eppure, in questo frangente di frattura, c’è ancora chi pensa di poter ricomporre ...

...Taverna e il capogruppoal Senato Ettore Licheri raggelano. Lo spazio per una mediazione si sta chiudendo sempre di più. La mini - delegazione, riporta il Corriere della Sera in un, si ...Inutile, spiegano fonti pentastellate, tuttavia affidarsi "alla psicosi da" perché Conte ... ad_dyn Il nuovoè solo un embrione - Il movimento pentastellato rischia di trovarsi senza ...Roma. - L'addio di Giuseppe Conte appare sempre più vicino e non sembra ricomponibile lo strappo con Beppe Grillo dopo il 'vaffa' opposto alla bozza di nuovo statuto presentata dall'ex premier. In que ...AGI - L'addio di Giuseppe Conte appare sempre più vicino e non sembra ricomponibile lo strappo con Beppe Grillo dopo il 'vaffa' opposto alla bozza di nuovo statuto presentata dall'ex premier. In quest ...