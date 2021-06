L’Italia ha lasciato l’albergo. Adesso la rifinitura (Di sabato 26 giugno 2021) L’Italia di Roberto Mancini, poco dopo le ore 11, ha lasciato l’hotel di Londra. I giocatori, in pullman, si sono diretti al campo per andare a svolgere la rifinitura in vista degli ottavi di finale contro l’Austria. All’uscita erano presenti anche alcuni tifosi che hanno incitato i giocatori. Massima concentrazione nel gruppo per questo ultimo allenamento. Il rientro in albergo è previsto per le 12.30. Poi nel pomeriggio ci sarà la riunione tecnica e verso le 19 la Nazionale raggiungerà lo stadio di Wembley. Alle 00.30 circa è previsto il volo da Luton per il rientro in Italia. FOTO: Twitter Euro2020 L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021)di Roberto Mancini, poco dopo le ore 11, hal’hotel di Londra. I giocatori, in pullman, si sono diretti al campo per andare a svolgere lain vista degli ottavi di finale contro l’Austria. All’uscita erano presenti anche alcuni tifosi che hanno incitato i giocatori. Massima concentrazione nel gruppo per questo ultimo allenamento. Il rientro in albergo è previsto per le 12.30. Poi nel pomeriggio ci sarà la riunione tecnica e verso le 19 la Nazionale raggiungerà lo stadio di Wembley. Alle 00.30 circa è previsto il volo da Luton per il rientro in Italia. FOTO: Twitter Euro2020 L'articolo ...

Advertising

OnorioFerraro : #ITA | La squadra ha da poco lasciato l’hotel per la rifinitura in vista dell’#Aut. Rientro previsto per l’una, poi… - zazoomblog : Italia la squadra ha lasciato l’hotel. Adesso la rifinitura: il programma - #Italia #squadra #lasciato #l’hotel. - LaDelPlato : Ma come fanno gli iscritti ad #italiaviva a non annullare l'iscrizione quando sentono il loro leader dire (ripetuta… - la_rossonera : Blissett ha raccontato quando ha lasciato il Watford per andare al Milan: “Il presidente mi voleva tenere a tutti i… - Lotus_1979 : @EnricoLetta I valori europei Ma mi faccia il piacere I valori europei Ma di che cazzo parla? Di quelli che h… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia lasciato Europei, Italia-Austria: le news sulla partita degli ottavi Sky Sport