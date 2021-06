Juventus, rinnovo Dybala: a luglio ripartiranno le trattative (Di sabato 26 giugno 2021) Tra la Juventus e Paulo Dybala riprenderanno a breve le trattative per il rinnovo dell’argentino Dybala vuole restare alla Juventus e la Juventus vuole continuare con Dybala a prescindere dalla decisione che prenderà Ronaldo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 E’ quanto riporta La Gazzetta dello Sport secondo cui Dybala e la Juve potrebbero riprendere le trattative per il rinnovo a luglio, visto che l’argentino sarà tra i primi ad ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tra lae Pauloriprenderanno a breve leper ildell’argentinovuole restare allae lavuole continuare cona prescindere dalla decisione che prenderà Ronaldo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 E’ quanto riporta La Gazzetta dello Sport secondo cuie la Juve potrebbero riprendere leper il, visto che l’argentino sarà tra i primi ad ...

