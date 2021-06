Italia-Austria, Chiellini: “Non ci inginocchieremo” (Di sabato 26 giugno 2021) “Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Ma cercheremo sicuramente di combattere il razzismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”. Queste le parole di Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima dell’inizio dell’ottavo di finale contro l’Austria. Il capitano ha fatto sapere che gli azzurri non si inginocchieranno prima del fischio d’inizio della gara. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ciper sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Ma cercheremo sicuramente di combattere il razzismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”. Queste le parole di Giorgio, intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima dell’inizio dell’ottavo di finale contro l’. Il capitano ha fatto sapere che gli azzurri non si inginocchieranno prima del fischio d’inizio della gara. SportFace.

