Il vostro computer è compatibile con Windows 11? Scopritelo così (Di sabato 26 giugno 2021) Il vostro computer potrebbe essere compatibile con Windows 11? Il nuovo sistema operativo di casa Microsoft sta arrivando e se sul vostro dispositivo adesso c'è Windows 10 potrebbe non essere automaticamente possibile installare Windows 11 Quando si passa a un nuovo sistema operativo, non è sempre detto che questo passaggio sia possibile, facile o agevole. L'articolo proviene da Consumatore.com.

