GP Olanda, Moto2: si conferma Raul Fernandez nelle qualifiche (Di sabato 26 giugno 2021) Raul Fernandez è ancora primo in questo sabato da Moto2 del GP d’Olanda, conquistando anche le qualifiche. Per lo spagnolo di casa KTM Ajo è un’altra pole di una stagione da rookie da incorniciare. Il madrileno rifila quasi due decimi a Remy Gardner, leader del mondiale e bravo ad ottenere la prima fila. Una prima fila in cui sale anche Sam Lowes, in ripresa dopo delle libere sottotono. Per vedere un pilota italiano dobbiamo scendere fino all’ottava piazza, occupata da Marco Bezzecchi. qualifiche difficili per il riminese, in perenne inseguimento del duo Ajo. GP ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021)è ancora primo in questo sabato dadel GP d’, conquistando anche le. Per lo spagnolo di casa KTM Ajo è un’altra pole di una stagione da rookie da incorniciare. Il madrileno rifila quasi due decimi a Remy Gardner, leader del mondiale e bravo ad ottenere la prima fila. Una prima fila in cui sale anche Sam Lowes, in ripresa dopo delle libere sottotono. Per vedere un pilota italiano dobbiamo scendere fino all’ottava piazza, occupata da Marco Bezzecchi.difficili per il riminese, in perenne inseguimento del duo Ajo. GP ...

