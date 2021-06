Fallisce la mediazione fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, nel M5s è stallo (Di sabato 26 giugno 2021) AGI - Quasi tre ore di colloquio, definito "cruciale", per convincere Giuseppe Conte ad andare avanti. A casa dell'ex presidente del Consiglio si sono trovati dunque il capogruppo a Palazzo Madama, Ettore Licheri, la vicepresidente M5s del Senato, Paola Taverna, il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli. Il tutto in un crescendo di ansia tra i parlamentari del Movimento dopo l'affondo di Beppe Grillo verso il leader in pectore. Ed è su Patuanelli che oggi si è puntato affinchè Conte si convincesse a non mollare, ma la riunione è finita in un nulla di fatto: la mediazione è fallita. ... Leggi su agi (Di sabato 26 giugno 2021) AGI - Quasi tre ore di colloquio, definito "cruciale", per convinceread andare avanti. A casa dell'ex presidente del Consiglio si sono trovati dunque il capogruppo a Palazzo Madama, Ettore Licheri, la vicepresidente M5s del Senato, Paola Taverna, il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli. Il tutto in un crescendo di ansia tra i parlamentari del Movimento dopo l'affondo diverso il leader in pectore. Ed è su Patuanelli che oggi si è puntato affinchèsi convincesse a non mollare, ma la riunione è finita in un nulla di fatto: laè fallita. ...

