F1 in tv, orari GP Stiria 2021: programma FP3 e qualifiche, streaming TV8 e Sky (Di sabato 26 giugno 2021) Tutto è pronto a Spielberg per le qualifiche del Gran Premio della Stiria, ottavo round del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo è assicurato al Red Bull Ring, circuit che per il secondo anno consecutivo accoglie un doubleheader in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato austriaco ha una metratura di 4 chilometri e 318 metri. Sono 10 le pieghe che compongono questo circuito, solo tre di queste sono verso sinistra. La pista di questo fine settimana è molto particolare, una delle più corte dell’intero Mondiale. Il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) ha firmato la pole-position lo scorso anno con il tempo di 1.19.273 al termine di una ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Tutto è pronto a Spielberg per ledel Gran Premio della, ottavo round del Mondiale F1. Lo spettacolo è assicurato al Red Bull Ring, circuit che per il secondo anno consecutivo accoglie un doubleheader in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato austriaco ha una metratura di 4 chilometri e 318 metri. Sono 10 le pieghe che compongono questo circuito, solo tre di queste sono verso sinistra. La pista di questo fine settimana è molto particolare, una delle più corte dell’intero Mondiale. Il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) ha firmato la pole-position lo scorso anno con il tempo di 1.19.273 al termine di una ...

