Europei | Saviano | ' sull' inginocchiarsi dibattito infame | che avvelena gesto nobile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Un ", per certi versi, che vuolere uncosì" come quello diper rendere rispetto alle vittime del razzismo. Così Robertointerviene, in un video su Twitter,a polemica dei calciatori della Nazionale, che stasera dovranno decidere seall'inizio del match con l'Austria per solidarizzare con il movimento antirazzista Black Lives Matter. "Si inginocchia chi vuole rendere rispetto a chi è vittima, segnare simbolicamente il proprio impegno ...