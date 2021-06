Euro 2020, la classifica marcatori (Di sabato 26 giugno 2021) Al via Euro 2020 e oltre alla lotta per vincere il titolo continentale in palio c’è il premio per il miglior capocannoniere. Sono tanti i bomber al via della rassegna Uefa, da Kane a Ronaldo, passando per Immobile, Lukaku, Benzema (ma anche Griezmann e Mbappe) e via discorrendo. Ciascuno di loro spera di vincere comunque il titolo di campioni d’Europa, ma una soddisfazione personale è sempre gradita. Andiamo dunque a scoprire la classifica marcatori costantemente aggiornata. classifica marcatori GIOCATORE SQUADRA GOL Ronaldo Portogallo 5 Schick Repubblica ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Al viae oltre alla lotta per vincere il titolo continentale in palio c’è il premio per il miglior capocannoniere. Sono tanti i bomber al via della rassegna Uefa, da Kane a Ronaldo, passando per Immobile, Lukaku, Benzema (ma anche Griezmann e Mbappe) e via discorrendo. Ciascuno di loro spera di vincere comunque il titolo di campioni d’pa, ma una soddisfazione personale è sempre gradita. Andiamo dunque a scoprire lacostantemente aggiornata.GIOCATORE SQUADRA GOL Ronaldo Portogallo 5 Schick Repubblica ...

