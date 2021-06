Covid, Salvini: Inspiegabili divieti da De Luca, lo segnalerò a Draghi (Di sabato 26 giugno 2021) “Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor De Luca vuole continuare a imporle a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi divieti. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e ad una prudente normalità, dall’altra ci sono Inspiegabili divieti e ideologia. I campani non si meritano questo, lo segnalerò già oggi al presidente Draghi”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che nel prossimo fine settimana sarà a Sorrento e a Salerno per l’avvio della raccolta firme per i 6 Referendum ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 giugno 2021) “Mentre l’Italia finalmente da lunedì si libera dalle mascherine all’aperto, in Campania il signor Devuole continuare a imporle a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e ad una prudente normalità, dall’altra ci sonoe ideologia. I campani non si meritano questo, logià oggi al presidente”. Lo dice il leader della Lega Matteo, che nel prossimo fine settimana sarà a Sorrento e a Salerno per l’avvio della raccolta firme per i 6 Referendum ...

