Ciclismo: nel Bresciano inaugurata statua in memoria Marco Pantani (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Una statua alta sei metri, posizionata a 1.800 metri di altezza in località Plan di Montecampione, in provincia di Brescia. E' stata inaugurata la scultura dedicata al campione Marco Pantani, alla presenza, tra gli altri, della mamma del 'Pirata', Tonina Belletti. L'iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, è ideata dal Gruppo operatori turistici della Valle Camonica, con la collaborazione della famiglia Pantani, di Visit Brescia, della Comunità montana della Vallecamonica, Provincia di Brescia e del Comune di Artogne. Montecampione è un ricordo indelebile per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Unaalta sei metri, posizionata a 1.800 metri di altezza in località Plan di Montecampione, in provincia di Brescia. E' statala scultura dedicata al campione, alla presenza, tra gli altri, della mamma del 'Pirata', Tonina Belletti. L'iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, è ideata dal Gruppo operatori turistici della Valle Camonica, con la collaborazione della famiglia, di Visit Brescia, della Comunità montana della Vallecamonica, Provincia di Brescia e del Comune di Artogne. Montecampione è un ricordo indelebile per gli ...

