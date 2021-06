Chiellini: «Non ci inginocchieremo. L’Austria non ce lo ha chiesto» (Di sabato 26 giugno 2021) Il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport prima di Italia-Austria. Ha comunicato che l’Italia non si inginocchierà prima della partita. Il motivo è che L’Austria non lo ha chiesto, ha spiegato. Quando la squadra avversaria lo farà, l’Italia si adeguerà per solidarietà e sensibilità. Oggi no: non è arrivata nessuna richiesta in tal senso. “Credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 giugno 2021) Il capitano della Nazionale, Giorgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport prima di Italia-Austria. Ha comunicato che l’Italia non si inginocchierà prima della partita. Il motivo è chenon lo ha, ha spiegato. Quando la squadra avversaria lo farà, l’Italia si adeguerà per solidarietà e sensibilità. Oggi no: non è arrivata nessuna richiesta in tal senso. “Credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro ...

